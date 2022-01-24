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الإثنين، 24-01-2022 08:50 م

الصقيع يلحق أضراراً كبيرة بالمحاصيل الشتوية في المفرق وصل بعضها إلى 100%

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الوكيل الاخباري - بلغت نسبة تأثير موجة الصقيع التي ضربت محافظة المفرق على المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية ما بين 30 - 100 بالمئة وفقاً لمديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا.

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وقالت الخريشا الاثنين، إن مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية المكشوفة كالبصل والثوم والورقيات تقارب 3 آلاف دونم، في حين تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل السبانخ والبقدونس والنعنع والجزر واللفت والملفوف والفول ما يقارب 350 بيتاً بلاستيكياً.


وبينت أنه وحسب تقارير اللجان التي كشفت على المحاصيل المتضررة فإن نسبة أضرار الصقيع على الزراعات المكشوفة في قصبة المفرق كالبطاطا بلغت 90 بالمئة و30 بالمئة على الزراعات المحمية و30 بالمئة على المساحات المزروعة بمحصول الفول، لافتة إلى أن نسبة أضرار الصقيع على المجموع الخضري والزراعات المحمية "الفلفل" في البادية الشمالية الغربية بلغت 100 بالمئة في حين بلغت الأضرار على مزارع الفول من 10 - 30 بالمئة.


وأشارت الخريشا إلى أن أضرار الصقيع على محصول اللفت في البادية الشمالية الشرقية بلغت 90 بالمئة و50 بالمئة على محصول السبانخ.

 




 

 


 

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