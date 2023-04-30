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الأحد، 30-04-2023 04:04 م

الصليب الأحمر ترسل شحنة مواد طبية من عمان إلى السودان

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الوكيل الإخباري - انطلقت من عمان اليوم الأحد شحنة من المواد الطبية المنقذة للحياة إلى بورتسودان، وذلك ضمن عمليات الطوارئ التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقب اندلاع النزاع في السودان.

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وأعربت اللجنة الدولية عن امتنانها للدعم الذي قدمته السلطات الأردنية، حيث لدى اللجنة الدولية مركز لوجيستي كبير، التي سارعت إلى توفير طائرة لنقل الشحنة الطبية هذه. وتقدّر أيضاً التعاون الذي أبدته السلطات السودانية.


وتشمل الشحنة الطبية بحسب بيان اللجنة، مواد تخدير وأدوات تضميد ولوازم خياطة الجروح وغيرها من المعدات الجراحية التي يمكن أن تستخدم لعلاج آلاف الأشخاص الذين قد يكونون أصيبوا بجروح بسبب الأسلحة.

 




 

 


 

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