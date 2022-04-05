الصمادي نائبا لرئيس بلدية عجلون الكبرى

الوكيل الإخباري - فاز عضو المجلس البلدي لعجلون الكبرى معتصم الصمادي، اليوم الثلاثاء، بمنصب نائب رئيس البلدية.

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وقال رئيس البلدية حمزة الزغول إن الصمادي حصل على سبعة أصوات مقابل منافسه مصطفى القضاة الذي حصل على خمسة أصوات في الانتخابات التي جرت في جلسة المجلس البلدي.



وأضاف أن الانتخابات تمت بأجواء ديمقراطية، وجاءت تأكيداً على حرص المجلس على اختيار نائب للرئيس تجسيداً لمبدأ الشفافية والوضوح في العمل البلدي.



وأكد الصمادي عقب فوزه بمنصب نائب الرئيس، أنه سيعمل إلى جانب رئيس البلدية وزملائه أعضاء المجلس البلدي، حيث سيؤدي مهامه وواجباته بما يحقق المنفعة والمصلحة العامة لجميع المناطق التابعة للبلدية.