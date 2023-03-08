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الأربعاء، 08-03-2023 03:53 م

الصمادي: 700 ألف دجاجة يومياً حاجة السوق الأردني يومياً في رمضان

تفسير-رؤية-دجاج-مطبوخ-في-المنام


الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي أن حاجة المملكة يوميا من لحوم الدواجن خلال شهر رمضان المبارك يقارب 700 الف دجاجة يومياً، وبمعدل يصل إلى 21 مليون دجاجة على مدار الشهر الكريم.

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ونوه الصمادي، في تصريحات للتلفزيون الأردني، إلى أن عدد الطيور المتوفرة في مزارع المملكة كافة تبلغ 24 مليون طير دجاج، مشددا أن هناك وفرة كاملة في كافة أنواع اللحوم بكل أشكالها.


ولفت إلى أن وزارة الزراعة تتعامل مع ملاحظات توفر المنتج من عدمه، وتبقى مسؤولية مراقبة الأسعار من صلاحية وزارة الصناعة والتجارة، وتراقب المؤسسة العامة للغذاء والدواء سلامة وجودة المنتج،.

 

وأضاف أن غذائنا بخير من حيث الكمية والسعر والجودة.

 




 

 


 

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