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الإثنين، 09-11-2020 07:20 ص

وقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية

الصمت الانتخابــي يدخل حيز التنـــفيذ

هيئة
الهيئة المستقلة للانتخاب


الوكيل الإخباري - دخلت مرحلة الصمت الانتخابي، حيز التنفيذ ، اليوم الإثنين ، وعليه تنتهي ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها.

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ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب الجميع إلى أهمية وضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل.


وحسب قانون الانتخاب في المادة 20 /أ يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المساءلة القانونية.


مرحلة الصمت الانتخابي، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.


الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمرحلة الصمت الانتخابي ، سواء أكانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .


وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة في مرحلة الصمت الانتخابي، لانها تعتبر من الوسائل الأكثر سرعة وتسويقاً وترويجاً للناخبين وبرامجهم الانتخابية لاهميتها خاصة في الظرف الاستثنائي التي يمر به الأردن من جائحة فيروس كورونا والتي تمنع التجمعات والمقار الانتخابية.


ومبررات فترة الصمت الانتخابي، تشمل ولا تقتصر على تمكّن الناخبين من حسم مواقفهم اتجاه المترشحين بعيداً عن أي تأثيرات إعلانية أو إعلامية.
مرحلة الصمت الانتخابي، المنبثقة عن قانون الانتخاب تمنع وقوع المقترعين في حالة من الإرباك قبل الاقتراع.
الهيئة المستقلة للانتخاب، ستراقب كافة مواقع الدعاية ميدانيا وعبر منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة اي تجاوزات.


الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، موعد الانتخابات النيابية، حيث يتوجّه الناخبون المسجّلون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.


وتفتح الهيئة المستقلة للانتخاب، الساعة 7 من صباح الثلاثاء، صناديق الاقتراع في جميع المحافظات يمثلون 23 دائرة انتخابية، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً، يتبعها ساعتان حتى التاسعة مساء للمعزوليـــن في مناطق العزل ، وفي مناطق الحجــر الصحي بالبحر الميت.

 

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