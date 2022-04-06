الصناعات الإبداعية في الأردن.. قطاع واعد

الوكيل الإخباري - يعد قطاع الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة في الأردن، ويضم تحت لوائه عدة قطاعات فرعية، يتوقع أن ترتفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني بالمستقبل.

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ومن أبرز أقسام الصناعات الإبداعية تلك المرتبطة بوسائل الإعلام كالأفلام والموسيقى والوسائل السمعية والبصرية، والوسائط الجديدة كالألعاب الالكترونية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الإبداعات الوظيفية التي تشمل التصميم بما فيه فن العمارة والمنتجات والموضة، والخدمات الإبداعية كالدعاية والعلامة التجارية والتسويق.



وقطاع الصناعات الإبداعية، واحد من القطاعات الاقتصادية التي جرت مناقشتها في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، للخروج بخريطة طريق واضحة للاقتصاد الوطني، تكون قابلة للتطبيق و عابرة للحكومات.



وكان المشاركون في قطاع الصناعات الإبداعية ركزوا خلال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، على الألعاب الالكترونية وصناعة الأفلام والتصميم، لما لهذه القطاعات الفرعية من قدرة على تحقيق الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني من ناحية جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي ونمو الصادرات.

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