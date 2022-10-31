الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 11:02 ص

الصناعة التجارة: لا عودة لنظام صرف دعم الخبز وتثبيت السعر مستمر

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ما يشاع عن إعادة تفعيل نظام صرف بدل دعم الخبز، الذي كان معمولاً به من قبل في المملكة. اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" إن الحكومة أكدت على تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام المقبل 2023، ودعم الطحين والقمح بالرغم من ارتفاع أسعاره عالمياً. 

وأضاف أنه لا يوجد ما يستوجب إعادة نظام الدعم النقدي على الخبز، منوها الى الوزارة تراقب وتتابع المخابز لتبقى الأسعار كما هي حالياً بواقع 32 قرشاً للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و40 قرشاً لنوع "الكماج الصغير"، و35 قرشا لخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش.

وقالت الحكومة سابقاً إنه بلغ مقدار الدعم الحكومي المقدم على مادة القمح خلال شهر تشرين الأوَّل الحالي 254 ديناراً للطن الواحد لتجنيب المواطنين العبء المترتب عن ارتفاع أسعار القمح والشعير عالمياً.

ويحتفظ الأردن بمخزون كبير من مادة القمح يغطي الاستهلاك المحلي أكثر من 15 شهراً وبحجم يبلغ حوالى 1.4 مليون طن.

 




 

 


 

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