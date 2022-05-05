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الخميس، 05-05-2022 02:09 م

الصناعة تؤكد وفرة الدجاج في السوق المحلي

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، وفرة الدجاج في السوق المحلي، مشيرة إلى أن فرقها للرقابة على الأسواق تقوم بـ "حملات مكثفة" على المحلات التجارية بما في ذلك سلاسل توريد الدجاج الطازج والحي الذي يباع من خلال النتافات.

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المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، قال إن لا صحة إطلاقا لانقطاع الدجاج عن الأسواق منذ 20 يوما.


وأوضح أن كميات إنتاج الدواجن والموردة للسوق سترتفع بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، وأن الكميات التي طرحت خلال الأيام الماضية تغطي حاجة السوق ولم يحدث نقص كما تم تداوله من قبل البعض رغم أن شركات ومسالخ خفضت طاقاتها الإنتاجية بسبب العطلة ولغايات أعمال الصيانة بما فيها مسلخ أمانة عمان الكبرى الذي سيستأنف العمل اعتبارا من السبت المقبل.


وقال البرماوي: من خلال عمليات المتابعة اليومية للسوق وسلاسل التوريد بلغت كميات الإنتاج والموردة للسوق اليوم الخميس 600 ألف طير دجاج منها 400 ألف طير دجاج طازج و200 ألف طير للنتافات.


وتحدث عن التزام بنسبة كبيرة بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج بدينارين والنتافات بدينار و٦٥ قرشا الكليو، مشيرا إلى تحرير المخالفات بحق كل من لا يلتزم بتلك السقوف السعرية.


وحررت فرق الرقابة في وزارة الصناعة حوالي 350 مخالفة لـ عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج منذ اتخاذ القرار وشملت محلات تجارية ومولات وموردين ومنتجين.

 

ودعا البرماوي للإبلاغ عن أي مخالفات أو اختلالات تتعلق بالأسواق وخاصة السقوف السعرية المحددة للدجاج على هاتف شكاوى الوزارة رقم (06 /5661176) ومن خلال الواتس اب (9797527832 ).

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