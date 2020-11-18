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الأربعاء، 18-11-2020 01:09 م

الصناعة تحرر مخالفات تموينية لعدم الالتزام بالأسعار

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الوكيل الاخباري- حررت فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين 93 مخالفة تموينية بحق محلات تجارية لعدم التزامها بالسقوف السعرية المحددة لبعض أصناف الخضار.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن عدد الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى مديرية مراقبة الاسواق والتموين خلال الفترة من 10 تشرين الثاني حتى امس الثلاثاء باستنثاء أيام الحظر الشامل بلغ 125 شكوى، غالبيتها من ارتفاع اسعار الخضار وعدم التزام بعض المحلات بالسقوق السعرية المحددة لبعض الأصناف، موضحا أن جميع الشكاوى جرى تحويلها للرقابة والتحقق منها وتحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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