الصناعة: ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا قيد الدراسة

الوكيل الإخباري- قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، اليوم الخميس، إنّ ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا لا يزال قيد الدراسة لدى مديرية المنافسة في الوزارة.

اضافة اعلان



وأضافت العلي، أن المديرية تعمل على إجراء دراسة لملف فصل الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم المتابعة مع شركات الاتصالات العاملة في الأردن على ضوء نتائج الدراسة.



البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات تشير إلى أن عدد المشتركين بخطوط الهواتف الخلوية "المدفوعة مسبقا"، وصل نهاية العام الماضي إلى 7.451 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين في الدفع اللاحق 1.280 مليون مشترك.



وتبلغ نسبة انتشار اشتراكات الخطوط الخلوية في الأردن نحو 85% من سكان الأردن بحسب بيانات الهيئة.





