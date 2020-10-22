الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبل

عطلة رسمية الخميس القادم

الصناعة: ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا قيد الدراسة

عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

أمانة عمان توجه إنذارا لموظفيها

حوسبة فحوصات كورونا بالأردن

تحديث قائمة الدول التي يُستقبل منها طيرانا منتظما

أسعار الذهب الخميس 22/10/2020

وفيات الخميس 22/10/2020

الحــرارة أعلى من معــدلاتها

عاجل

عطلة رسمية الخميس القادم




الخميس، 22-10-2020 10:31 ص

الصناعة: ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا قيد الدراسة

5f7dc7ef9f299


الوكيل الإخباري- قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، اليوم الخميس، إنّ ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا لا يزال قيد الدراسة لدى مديرية المنافسة في الوزارة.

اضافة اعلان

وأضافت العلي، أن المديرية تعمل على إجراء دراسة لملف فصل الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم المتابعة مع شركات الاتصالات العاملة في الأردن على ضوء نتائج الدراسة.


البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات تشير إلى أن عدد المشتركين بخطوط الهواتف الخلوية "المدفوعة مسبقا"، وصل نهاية العام الماضي إلى 7.451 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين في الدفع اللاحق 1.280 مليون مشترك.


وتبلغ نسبة انتشار اشتراكات الخطوط الخلوية في الأردن نحو 85% من سكان الأردن بحسب بيانات الهيئة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
عط

عطلة رسمية الخميس القادم

1308c0cc-ce6f-4ab3-b845-b1e348eca90e

عزل وحظر شامل لبلدة النعيمة في محافظة إربد

wooster

السفير الأمريكي يوجه رسالة للأردنيين - فيديو

نت

عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

10202018132050307546401

أمانة عمان توجه إنذارا لموظفيها

5edd1c5c79de4

حوسبة فحوصات كورونا بالأردن

أخبار متعلقة
4

66 مخالفة لأصحاب منشآت ومواطنين لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 في إربد

1D2A1071

استئناف العمل في وزارة الصناعة والتجارة الاثنين