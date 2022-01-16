الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 11:13 ص

الصناعة والتجارة: إدامة عمل المخابز والمحروقات خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الأحد، على المديريات المختصة في الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لإدامة عمل قطاعي المخابز والمحروقات كالمعتاد في ظل الأحوال الجوية السائدة.

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وأوعز بضرورة احتفاظ المخابز بكميات من الطحين تغطي احتياجاتها لمدة كافية واتخاذها الإجراءات اللازمة حتى تستمر في عملها في ظل الأحوال الجوية السائدة.


ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 065661176 أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى أو مخالفات.

 




 

 


 

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