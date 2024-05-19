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الأحد، 19-05-2024 11:14 ص

الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الليمون بسبب الفترة الانتقالية لإنتاجه

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
علق مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة على ارتفاع أسعار الليمون بالاسواق بأن الأسباب تعود للفترة الانتقالية الحالية في إنتاجه. 

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أضاف المطارنة اليوم الأحد لـ "الوكيل الاخباري" أن موسم الليمون وموعد الإنتاج الفعلي يكون في شهر آب القادم ،مؤكداً أن باب الاستيراد مفتوح .


وأشار إلى أن استيراد الليمون متاح فقط من المناشئ الأوروبية والأفريقية وذلك للحفاظ على المنتج المحلي والمزارع الأردني .


ونوه أن استهلاك الأردنيين من الليمون يومياً يبلغ 150 طن، مؤكدا أنه تم توريد اليوم 140 طن للسوق المركزي من الليمون ومتوسط سعر الكيلو 80 قرشاً . 


واشتكى مواطنون من ارتفاع سعر كيلو الليمون والذي تجاوز الدينار ونصف في بعض المحال، فيما وصل سعره في محلات أخرى إلى دينار وعشرين قرشاً للكيلو.


 




 

 


 

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