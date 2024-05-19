الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الليمون بسبب الفترة الانتقالية لإنتاجه

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

علق مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة على ارتفاع أسعار الليمون بالاسواق بأن الأسباب تعود للفترة الانتقالية الحالية في إنتاجه.

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أضاف المطارنة اليوم الأحد لـ "الوكيل الاخباري" أن موسم الليمون وموعد الإنتاج الفعلي يكون في شهر آب القادم ،مؤكداً أن باب الاستيراد مفتوح .



وأشار إلى أن استيراد الليمون متاح فقط من المناشئ الأوروبية والأفريقية وذلك للحفاظ على المنتج المحلي والمزارع الأردني .



ونوه أن استهلاك الأردنيين من الليمون يومياً يبلغ 150 طن، مؤكدا أنه تم توريد اليوم 140 طن للسوق المركزي من الليمون ومتوسط سعر الكيلو 80 قرشاً .



واشتكى مواطنون من ارتفاع سعر كيلو الليمون والذي تجاوز الدينار ونصف في بعض المحال، فيما وصل سعره في محلات أخرى إلى دينار وعشرين قرشاً للكيلو.



