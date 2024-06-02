الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين فريق التحقيق في هجوم أكتوبر من المحكمة العليا

الصناعة والتجارة: ارتفاع توريد الدواجن للاسواق وتحسن في اوزانها

الاحتلال يعتقل 80 صحفيا فلسطينيا منذ بداية الحرب

المقاومة تستهدف قوات الاحتلال وآلياته في رفح

صدور إرادة ملكية سامية

بلعاوي: فيروسات شائعة يجب الحذر منها مع قدوم الصيف وتؤثر على الأطفال

بلدية السلط تحدد أماكن بيع الأضاحي وتعفي أصحابها من الرسوم

انتشال جثامين 50 شهيدا من مخيم جباليا

مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم مساء اليوم لبحث صفقة التبادل

الإحصاءات: 21.4 % معدل البطالة في الربع الأول من العام

الأحد، 02-06-2024 02:32 م

الصناعة والتجارة: ارتفاع توريد الدواجن للاسواق وتحسن في اوزانها

455228_59_1717068876


الوكيل الاخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، ارتفاع كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية.

اضافة اعلان


وأضاف ، أن كميات الدجاج المذبوحة اليوم الأحد، بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج، إضافة إلى توريد 200 ألف من الدجاج الحي للبيع من خلال النتافات.


ولفت البرماوي إلى وجود تحسن في أوزان الدجاج، والتزام كبير بالسقوف السعرية المحددة من الوزارة، مشيراً إلى ضبط 81 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج، و49 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، منذ بدء تطبيق القرار أوائل الشهر الماضي.


وأوضح أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية لأي سلعة، هي غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، مشيراً إلى تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات وفقاً للقانون.


وأكد أن الوزارة تتابع يوميا عمليات توريد وتوفير الدجاج في جميع مناطق المملكة، وتتواصل أيضا مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن والشركات المنتجة.


وكانت الوزارة حددت بدءاً من الثالث من الشهر الماضي؛ سقوفا سعرية للدجاج الحي المباع من خلال النتافات، 170 قرشا واصل للمستهلك، و150 قرشا من باب المزرعة و 160 للموزعين.


كما حددت الوزارة، بدءا من السادس من نفس الشهر؛ سقوفاً سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للمستهلك و 205 قروش للجملة.


واتخذت الوزارة القرارين بعدما رصدت ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1717326907702

صدور إرادة ملكية سامية

3dc04a98-c352-43b5-b296-0d208fa08711

انطلاق فعاليات الورشة التعريفية بالجامعات الأردنية في مدينة أبوظبي

كك

بلعاوي: فيروسات شائعة يجب الحذر منها مع قدوم الصيف وتؤثر على الأطفال

1Sn87

بلدية السلط تحدد أماكن بيع الأضاحي وتعفي أصحابها من الرسوم

00

الإحصاءات: 21.4 % معدل البطالة في الربع الأول من العام

درجة حراره

بسبب الأجواء الحارة .. تفويض البلديات حول الدوام الميداني

أخبار متعلقة
12202310194118838510934

وقف التصدير اعتباراً من اليوم .. نصف دينار كيلو البطاطا في السوق المركزي

طريقة-تربية-الدجاج-1536x922-1-780x470

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر الدجاج في الأسواق

52024910214349348622

انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي .. الكيلو يصل الى 30 قرشا

552651

66 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج في نحو أسبوعين

52024511243192557169

حماية المستهلك تتلقى شكاوى من عدم توفر الدجاج بأوزان مناسبة

الصناعة

تحرير 78 مخالفة وإخطارا العام الماضي بموجب قانون حماية المستهلك