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الصناعة والتجارة: ارتفاع سعر كيلو اللحم الروماني في الأسواق

الثلاثاء، 04-06-2024 01:11 م

الصناعة والتجارة: ارتفاع سعر كيلو اللحم الروماني في الأسواق

ججج


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة إن سعر كيلو اللحم الروماني يشهد ارتفاعاً من 25 إلى 50 قرشاً .اضافة اعلان


وأضاف المطارنة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الاخباري" أن ارتفاع سعر اللحم الروماني يعود سببه للعرض والطلب في الأسواق المحلية. 

وأوضح أنه يوجد بدائل للحوم الرومانية في الأسواق منها اللحوم الأفريقية ويبلغ سعر الكيلو من 6.30 دينار إلى 7 دنانير، منوهاً أنه يشهد طلبا من قبل الأردنيين.

ولفت أن أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية شهدت انخفاضا نحو دينار على الكيلو ليبلغ سعره الآن 5 دنانير مقارنة بالفترة التي تزامنت مع أزمة البحر الأحمر . 

وأكد أن سعر اللحوم البلدية بكافة أوزانها وأنواعها، (الخاروف والجدي والعجل) مستقرة، بالإضافة إلى سعر اللحم البرازيلي والأسترالي .

 




 

 


 

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