الصناعة والتجارة: المخابز ملزمة بتوفير الخبز العربي الكبير

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن المخابز ملزمة بتوفير الخبز العربي الكبير المحدد سعره بـ 32 قرشا للكيلو.

اضافة اعلان



وقال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أي مخبز لا يلتزم بذلك وفق قانون الصناعة والتجارة يتعرض لمخالفة باعتبار الخبز مادة أساسية يتوجب توفيرها بشكل دائم للمواطنين.



واضاف ان الخبز الصغير محدد سعره بـ 40 قرشا للكيلو، وبإمكان المخابز انتاجه شريطة توفير الخبز الكبير، مشيرا الى ان فرق الرقابة الخاصة بالوزارة تركز في جولاتها التفتيشية اليومية على المخابز للتأكد من التزامها بأحكام القانون وتوفير الخبز.



وأشار إلى انه يمكن للمواطنين التواصل على رقم الشكاوى 06/5661177 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، داعيا المواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات تتعلق بالأسواق.