الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الشهر القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

الإثنين، 13-12-2021 10:44 ص

الصناعة والتجارة: المخابز ملزمة بتوفير الخبز العربي الكبير

233722_3_1514993878


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن المخابز ملزمة بتوفير الخبز العربي الكبير المحدد سعره بـ 32 قرشا للكيلو.

اضافة اعلان


وقال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أي مخبز لا يلتزم بذلك وفق قانون الصناعة والتجارة يتعرض لمخالفة باعتبار الخبز مادة أساسية يتوجب توفيرها بشكل دائم للمواطنين.


واضاف ان الخبز الصغير محدد سعره بـ 40 قرشا للكيلو، وبإمكان المخابز انتاجه شريطة توفير الخبز الكبير، مشيرا الى ان فرق الرقابة الخاصة بالوزارة تركز في جولاتها التفتيشية اليومية على المخابز للتأكد من التزامها بأحكام القانون وتوفير الخبز.


وأشار إلى انه يمكن للمواطنين التواصل على رقم الشكاوى 06/5661177 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، داعيا المواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات تتعلق بالأسواق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1579166755NHhHD

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

4aad7499-be24-4cfa-9879-82238627f90a

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

11202125125919222741800

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

720216114115398933740

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

مستشفى-الطفيلة-الحكومي-الجديد-2020120

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

image (11)

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

أخبار متعلقة
ج

انخفاض على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.. فهل الخروف الجورجي هو السبب؟

مخالفة-اوامر-الدفاع-في-المحلات-والمولات-2020012102

الصناعة والتجارة: ١٣ وزارة وجهة حكومية تتابع تطبيق أوامر الدفاع

2202010114039905912647

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

558afd35-0f6c-46b1-b92a-2423919ebf0f (1)

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

الحرم-الابراهيمي-يهود-1-730x438

نواب يطالبون بتدخل المجتمع الدولي بعد اقتحام رئيس الاحتلال للحرم الإبراهيمي