الأحد 27-11-2022
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الأحد، 27-11-2022 09:32 ص

الصناعة والتجارة: انتشار مراقبين في الأسواق للتحقق من التنزيلات والعروض

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن الوزارة تقوم بدورها الرقابي للتأكد من مدى صحة العروض والتنزيلات التي تُعلن عنها المتاجر والمولات في كل مناطق المملكة. 

وأضاف البرماوي، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن الرقابة على هذه العروض تتم من خلال انتشار مراقبي الأسواق، وتأتي في إطار التحقق من تلك التنزيلات ونسب التخفيض وجودة السلع التي يجري عليها العروض.

وأشار إلى أن التاجر غير محكوم بوقت معين من العام لإجراء التنزيلات، إلا أنه يجب عليه أن يُحدد الفترة الزمنية لمدة العروض، ويجب أن يلتزم بان تكون المواد التي يجري عليها العرض ذات جودة مناسبة.

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ونوه البرماوي إلى أن أي مواطن يجد أنه تعرّض لتنزيلات وعروض وهمية الإبلاغ على هاتف الشكاوى 065661176.

 

وأعلنت العديد من المتاجر والمولات في المملكة الجمعة الماضية عن اجراء عروض وتنزيلات بمناسبة الجمعة البيضاء. 


 




 

 


 

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