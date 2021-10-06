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الصناعة والتجارة: انخفاض واستقرار 130 سلعة وارتفاع 5

الأربعاء، 06-10-2021 02:34 م

الصناعة والتجارة: انخفاض واستقرار 130 سلعة وارتفاع 5

الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرة مراقبة الأسواق والتموين، شملت أسعار 135 سلعة واصل المستهلك لشهر أيلول 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه انخفاض 8 أصناف بنسبة 6 بالمئة، وهذه الأصناف هي دجاج مسلخ عمان، دجاج انتاج شركات مختلفة، دجاج نتافات، حديد شد 60 و حديد شد 40، خيار، سبانخ و ملفوف.

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كما أظهرت ارتفاع أسعار 5 أصناف و بنسبة 4 بالمئة هي ليمون محلي، ليمون مستورد، بصل، موز بلدي و خاروف دبي.


وأشارت الدراسة إلى استقرار أسعار 122 سلعة، منها الأرز بأنواعه، الزيوت النباتية بأنواعها، الحليب الجاف والمواد المصنعة مثل الشاي والجبنة، خروف روماني، عجل بلدي ومستورد برغل.


ومن خلال عمليات الرصد تبين وجود عروض على أسعار بعض الأصناف التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة المقارنة مثل الليمون وأصناف من اللحوم.


 




 

 


 

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