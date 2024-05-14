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الثلاثاء، 14-05-2024 12:27 م

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

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الوكيل الاخباري - ضبطت فرق الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة 45 مخالفة بحق محلات بيع الدجاج الحي " النتافات " والدجاج الطازج وذلك منذ تحديد سقوف سعرية للدجاج وفق الناطق الإعلامي للوزارة ينال نواف البرماوي .

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وأضاف في تصريح صحفي أنه تم ضبط 21 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة لدجاج النتافات المحدد والطازج.


ونوه أنه تم تحرير 24 مخالفة عدم إعلان أسعار مرتبطة بمادة الدواجن الطازج والنتافات بمختلف مناطق المملكة منذ بداية فرض السقوف السعرية.


وقال البرماوي إن الوزارة استقبلت 51 شكوى متعلقة بالدجاج في عدة مناطق وتمت متابعتها ومعالجة الإشكاليات بعد التأكد منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.


وأضاف أن الوزارة تتابع يوميا عمليات توريد وتوفير الدجاج سواء الحي للنتافات أو الطازج للمحلات التجارية في كافة مناطق المملكة والتواصل أيضا مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن والشركات المنتجة.


وأكد وفرة كميات الدجاج في السوق المحلي الذي يحتاج يوميا الى حوالي 700 ألف طير منها 200 ألف نتافات و500 ألف طازج والكميات الموردة هي كالمعتاد ومنذ يوم أمس تحسنت أوزان الدجاج المطروحة في السوق المحلي حيث تؤثر عدة عوامل في تربية الدجاج ونموه ضمن دورة الإنتاج.


وأشار إلى أن السعر المحدد لدجاج النتافات هو شامل كامل الخدمات " تنظيف وتقطيع وتغليف " ويتم مخالفة أي محل نتافات يفرض أي مبالغ على هذه الخدمات.


وبالنسبة للأسعار نوه أن هناك التزاما كبيرا في كافة المناطق وفي بعضها يباع الدجاج بأسعار أقل من السقوف السعرية المحددة .

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حدد سقوفا سعرية للدجاج الحي المباع من خلال النتافات وطبقت اعتبارا تاريخ 3/5/2024 بواقع 170 قرشا واصل المستهلك و150 قرشا من باب المزرعة و160 للموزعين.


كما حدد الشمالي سقوفا سعرية للدجاج الطازج اعتبارا من تاريخ 6/5/2024 بواقع 170 قرشا للمستهلك و220 قرشا للجملة.


 




 

 


 

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