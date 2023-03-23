الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

صرف مستحقات مكرمة أبناء المعلمين الأسبوع المقبل

الصناعة والتجارة تؤكد تشدد رقابتها على الأسواق

وفاة واصابة بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الحكومة تطرح عطاءين لشراء 440 ألف طن من مادتي القمح والشعير

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

التربية تنعى وفاة المعلمة مريم عساسفة

فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023

الخميس، 23-03-2023 01:10 م

الصناعة والتجارة تؤكد تشدد رقابتها على الأسواق

1679565623411


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها مستمرة في الرقابة المكثفة بالمحافظات كافة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية لأسعار الدجاج.

اضافة اعلان


وأكد المستشار الإعلامي للوزارة ينال البرماوي اليوم الخميس، أن فرق الرقابة تتابع السقوف السعرية في حلقات التوريد كافة، بدءاً من المزارع والموزعين وتجار التجزئة والنتافات، لافتا إلى أنه تم تحرير 3 مخالفات لجهات لم تلتزم بالسقوف السعرية، منها مخالفة بحق شركة منتجة للدواجن.


وأضاف أنه يتم أيضا متابعة عمل المسالخ للتأكد من وفرة الكميات وتوريدها بما يلبي احتياجات السوق، كما يتم التدقيق على فواتير البيع بالجملة والتوزيع للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية.


ولفت البرماوي إلى أنه يتم توثيق عمليات الرقابة بالصورة والفيديوهات من قبل مراقبي الأسواق، مبينا أن الوزارة لم تتلقى لغاية الآن أي شكاوى بسبب عدم الالتزام بالسقوف السعرية، باستثناء ملاحظة من مواطن في احد مناطق العاصمة عمان اليوم، حول عدم الالتزام بالسقوف السعرية من قبل منتجين

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5 (2)

صرف مستحقات مكرمة أبناء المعلمين الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2023-03-23 at 1.00.14 PM

وزير الأشغال: حلول هندسية لضمان السلامة المرورية على طرق المملكة

641c3004eca90

وفاة واصابة بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100

999999999

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

cf6b6475-a0ab-43c7-b39d-c2800b3c758d

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

JUST

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا ومعهد وولتر ريد الأميركي

أخبار متعلقة
pd3hWXM9M7pG88iYLyEokCfxIK0LDaJGAE4AKO2m

إدانة رئيس قسم بالفساد استغل مستثمرا

63fdd28a8f7b3

أمانة عمّان تحدد ساعات عمل الخيم الرمضانية

Marlboro4wiki2 copy.jpg

شكاوى من ارتفاع أسعار الدخان من 10-25 قرشاً ومصدر رسمي يوضح

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

3 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد - عمان

7173201817 (1)

عطلة رسمية لموظفي أمانة عمان الكبرى الخميس المقبل

1949091402

تدهور واصطدام مركبة بواجهة محل في وسط البلد - صورة