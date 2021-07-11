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الأحد، 11-07-2021 12:56 م

الصناعة والتجارة تؤكد ضرورة المحافظة على استقرار أسعار الأضاحي

اضاحي


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضرورة المحافظة على استقرار أسعار الأضاحي وعدم المغالاة فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية والتي حددتها التشريعات الناظمة للسوق بخاصة قانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة.

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وقالت الوزارة في تصريح صحفي الأحد، إنه واستنادا إلى بيانات وزارة الزراعة توجد أعداد كبيرة من الأضاحي في المملكة في فترات سابقة سواء البلدية أو المستوردة من مناشئ مختلفة.


ووجهت الوزارة مراقبي الأسواق في كافة محافظات المملكة إلى تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي ومراقبة أسعارها ومقارنتها بأسعار العام الماضي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال المغالاة فيها.


ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن حالات المغالاة في أسعار الأضاحي على هاتف رقم (065661176).


 




 

 


 

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