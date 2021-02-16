الصناعة والتجارة تحرر 17 مخالفة بحق منشآت تجارية

الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة والصحة الوقائية أمس، 17 مخالفة بحق منشآت في عدد من القطاعات.

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وقال الوزارة في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى يوم أمس تنفيذ زيارات رقابية لـ 2887 منشأة في مختلف مناطق المملكة، تبين عدم التزام بعضها بأوامر الدفاع.



وجرت مخالفة 6 محلات سوبر ماركت ومطعمين ومحلين لبيع أدوات منزلية ومركز لياقة بدنية و3 محال كوفي شوب و3 محطات وقود، وتحرير مخالفات بحق 132 مواطنا لعدم ارتداء الكمامات.



وشارك في الزيارات 12 جهة رقابية مكلفة بأمر الدفاع، تمثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والبلديات والسياحة والآثار والتنمية والاجتماعية وأمانة عمان وهيئة الطاقة والمعادن.



--(بترا)

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