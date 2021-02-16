الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

بلدية الزرقاء تعلن حالة الطوارئ القصوى

هذه قصة ربيحة التي اهتم بها الهاشميون - فيديو

إصابة 4 اشخاص إثر حريق منزل في اربد

وزارة التنمية للوكيل : لا قرار حتى الآن بتعطيل دوام حضانات الاطفال

تعميم من رئيس الوزراء بسبب الوضع الوبائي - وثيقة

مصدر حكومي للوكيل : نتابع الحالة الجوية لاتخاذ قرار بشأن دوام القطاعين العام والخاص

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

الثلاثاء، 16-02-2021 03:42 م

الصناعة والتجارة تحرر 17 مخالفة بحق منشآت تجارية

1613482891922


الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة والصحة الوقائية أمس، 17 مخالفة بحق منشآت في عدد من القطاعات.

اضافة اعلان

وقال الوزارة في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى يوم أمس تنفيذ زيارات رقابية لـ 2887 منشأة في مختلف مناطق المملكة، تبين عدم التزام بعضها بأوامر الدفاع.


وجرت مخالفة 6 محلات سوبر ماركت ومطعمين ومحلين لبيع أدوات منزلية ومركز لياقة بدنية و3 محال كوفي شوب و3 محطات وقود، وتحرير مخالفات بحق 132 مواطنا لعدم ارتداء الكمامات.


وشارك في الزيارات 12 جهة رقابية مكلفة بأمر الدفاع، تمثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والبلديات والسياحة والآثار والتنمية والاجتماعية وأمانة عمان وهيئة الطاقة والمعادن.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
220219113447999547499

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

2202115133927489144998

بلدية الزرقاء تعلن حالة الطوارئ القصوى

2202114115637373049900 (1)

هذه قصة ربيحة التي اهتم بها الهاشميون - فيديو

المؤسسة-المدنية

تمديد الدوام لبعض أسواق المؤسسة المدنية

10573

وزارة التنمية للوكيل : لا قرار حتى الآن بتعطيل دوام حضانات الاطفال

2202114204213974257897

تعميم من رئيس الوزراء بسبب الوضع الوبائي - وثيقة

أخبار متعلقة
22021485044585352744

تحذير من العودة الى حظر الجمعة الشامل بالاردن

220211132238445555188

عبيدات : قمنا بتغيير الخطة

الع

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

601ee49029015

نحو 71 ألف مخالفة لأفراد بسبب عدم الالتزام بأوامر الدفاع الشهر الماضي

فحص

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الحكومة قد تلجأ لخطوات للخلف

220214122024629589269

لا قرار جديد حول اعادة تقديم الأراجيل حتى نهاية الشهر الحالي