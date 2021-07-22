الصناعة والتجارة تحرر 45 مخالفة ثاني أيام العيد

الوكيل الاخباري -

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تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أمس الاربعاء، حملاتها الرقابية المكثفة على كافة المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بأوامر الدفاع وخاصة ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم حدوث الاكتظاظ داخل المحلات للوقاية من وباء كورونا.وتتركز عمليات الرقابة على المطاعم ومتابعة اجراءات السلامة العامة والإلتزام بقوائم الأسعار المعتمدة حسب الأصول كما تم الكشف على بعض المخابز ومدى التزامها بتوفير الخبز ومسافات التباعد داخل تلك المنشآت.وحررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفي كافة محافظات المملكة 45 مخالفة وتم اغلاق محل العاب إلكترونية لعدم الالتزام بأوامر الدفاع ومخالفة قانون الصناعة والتجارة.