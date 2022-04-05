الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

الوكيل الإخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 47 مخالفة خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك.

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وتوزعت المخالفات على: عدم اعلان الاسعار وزيادة في السعر عن السقوف السعرية المحددة للدجاج والزيوت النباتية، والمتاجرة بالمواد العلفية المدعومة، ومخالفة تعليمات التنزيلات والعروض.



وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي ان الوزارة تواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق في محافظات المملكة كافة مشيرا الى تعزيز كوادر الرقابة بـ 500 مراقب بالتعاون مع وزارة الداخلية .



وأكد البرماوي أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين لأحكام القانون و ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال المغالاة بالأسعار، كتحديد سقوف سعرية، كما حدث مؤخرا عندما تم تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات والزيوت النباتية والحديد والأسمنت .



وحول اسعار الخضار توقع البرماوي انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلي وارتفاع كميات الانتاج موضحا أن ارتفاع الأسعار يعود الى انخفاض الكميات المنتجة والموردة للسوق المحلي.



واكد ان السلع التموينية متوفرة في الأسواق والوزارة تعمل بتشاركية مستمرة مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون الغذائي وضمان استقرار الأسعار، مشيرا الى متابعة وضع السوق ضمن جولات صباحية ومسائية واستقبال الشكاوى على هاتف 065661176