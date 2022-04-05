الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

دعوة من التربية لكافة المدارس خلال شهر رمضان

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

الثلاثاء، 05-04-2022 01:30 م

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

مبنى وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 47 مخالفة خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وتوزعت المخالفات على: عدم اعلان الاسعار وزيادة في السعر عن السقوف السعرية المحددة للدجاج والزيوت النباتية، والمتاجرة بالمواد العلفية المدعومة، ومخالفة تعليمات التنزيلات والعروض.


وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي ان الوزارة تواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق في محافظات المملكة كافة مشيرا الى تعزيز كوادر الرقابة بـ 500 مراقب بالتعاون مع وزارة الداخلية .


وأكد البرماوي أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين لأحكام القانون و ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال المغالاة بالأسعار، كتحديد سقوف سعرية، كما حدث مؤخرا عندما تم تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات والزيوت النباتية والحديد والأسمنت .


وحول اسعار الخضار توقع البرماوي انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلي وارتفاع كميات الانتاج موضحا أن ارتفاع الأسعار يعود الى انخفاض الكميات المنتجة والموردة للسوق المحلي.


واكد ان السلع التموينية متوفرة في الأسواق والوزارة تعمل بتشاركية مستمرة مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون الغذائي وضمان استقرار الأسعار، مشيرا الى متابعة وضع السوق ضمن جولات صباحية ومسائية واستقبال الشكاوى على هاتف 065661176

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202211191635848033872

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

image

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

277465648_349955777176244_203023410348080983_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في ثالث أيام رمضان

7533471-1312049406

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

0L5A1045

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

IMG_9486

الأمانة تحدد أوقات إصدار شهادة خلو الأمراض خلال رمضان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-13 at 10.37.15 AM

الحكومة تعلن تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل

38055165-f24b-4bd5-984c-4bd06742b765

الحاج توفيق: قرار وقف تصدير الزيوت من مصر إلى الأردن "مفاجئ" وهناك بضاعة ثمنها مدفوع

640

العوّاد لـ"الوكيل الاخباري": تجار لا يلتزمون بالسقوف السعرية للزيوت النباتية والتسعيرة غير منصفة أصلاً

32_5_1

سقوف سعرية للزيوت النباتية - اسعار

38b7c1924d29c6e4b196c2bce290f2b0

توصية بتعليق العمل بضريبة المبيعات بعد ارتفاع أسعار الزيوت

WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

التنمية تنشر رسائل توعية للمواطنين حول جمع التبرعات