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الخميس، 31-03-2022 02:22 م

الصناعة والتجارة تخفض السقوف السعرية للدجاج الطازج

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إعادة النظر بالسقوف السعرية للدجاج الطازج وذلك بتخفيضها بمقدار ١٥ قرشا للكيلو لتصبح للمستهلك دينارين بدلا من دينارين و١٥ قرشا للكيلو.اضافة اعلان


وحذر الشمالي من عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج والمباع أيضا من خلال النتافات وأنها ستحيل كل من يتجاوز السقوف السعرية المحددة من كافة سلاسل التوريد الى النائب العام حيث تقوم فرق الرقابة على الأسواق بحملات رقابية مكثفة في مختلف مناطق المملكة ومتابعة التزام أصحاب المزارع والمزارعين بالأسعار الواردة بالسقوف السعرية.

وقال الشمالي في تصريح صحفي أن الوزارة رصدت عدم التزام من قبل بعض سلاسل التزويد الخاصة بالدجاج الطازج ودجاج النتافات بالسقوف السعرية المحددة ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الصناعة والتجارة والذي يحظر البيع بسعر اعلى من السقف السعري المحدد.

واكد الشمالي بأنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة بالقانون وتغليظها بحق المخالفين والتي تتراوح بين العقوبات المالية والحبس وأشار الى ان فرق الرقابة ستدقق على فواتير البيع الصادرة عن سلاسل التزويد واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ولن تسمح بأي تجاوزات والعبث بقوت المواطن أو المغالاة في أسعار السلع والمواد.

ودعت الوزارة للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالسقوف السعرية للدجاج وغيرها من السقوف السعرية المحددة لعدد من السلع وكذلك أي مخالفات بالأسواق.

 




 

 


 

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