الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 19-03-2023 01:04 م

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة أن هناك دراسة لوضع سقوف سعرية لمادة الدجاج اللاحم والنتافات بعد رصد ارتفاع أسعارها في السوق المحلي.

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وأضاف المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة تواصلت مع المنتجين و أبلغتهم بضرورة خفض الأسعار، منوهاً إلى أنه في حال عدم الاستجابة سيتم وضع سقف سعري.


وأشار إلى أنه تم إبلاغ الشركات بعدم الإخلال بالكميات الموردة للسوق لضمان توفر الدجاج، خاصة قبيل شهر رمضان المبارك.


ووفقا لرصد "الوكيل الإخباري" تجاوز سعر كيلو الدجاج النتافات في الأسواق 180 قرشاً، فيما تجاوز سعر كيلو الدجاج اللاحم الدينارين.

 




 

 


 

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