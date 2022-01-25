الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

الثلاثاء، 25-01-2022 07:41 م

الصناعة والتجارة تدعو إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق

12022258115489891800


الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق.

وأكد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، توفر جميع السلع التموينية والأساسية في السوق المحلي، وأن الوزارة تتابع مجريات السوق بالتنسيق الدائم مع القطاعين الصناعي التجاري والصناعي لضمان توفر جميع السلع خاصة في ظل الظروف الجوية المتوقع أن تشهدها المملكة اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
 
يشار إلى أن هاتف الشكاوى لدى الوزارة هو (065661176)، وصفحتها على الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/)، وعنوان موقعها الإلكتروني (https://www.mit.gov.jo/ ).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

12022522117903324883

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

تخفيض ضمانات المعاملات الجمركية إلى 5%

f

وزير الاقتصاد السوري يفتتح المعرض الأردني للتجارة والخدمات في دمشق

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تُطلق منظومة تطوير الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية