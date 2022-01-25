الصناعة والتجارة تدعو إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق.



وأكد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، توفر جميع السلع التموينية والأساسية في السوق المحلي، وأن الوزارة تتابع مجريات السوق بالتنسيق الدائم مع القطاعين الصناعي التجاري والصناعي لضمان توفر جميع السلع خاصة في ظل الظروف الجوية المتوقع أن تشهدها المملكة اعتبارا من يوم غد الأربعاء.



يشار إلى أن هاتف الشكاوى لدى الوزارة هو (065661176)، وصفحتها على الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/)، وعنوان موقعها الإلكتروني (https://www.mit.gov.jo/ ).

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