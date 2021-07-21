الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

فرنسا تفرض التصاريح الصحية على زوار الأماكن الثقافية والترفيهية

أحمد العوضي يزف بشرى سارة لجمهور ياسمين عبد العزيز

إدارة بايدن ماضية لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

الصين تنهي انتاج أسرع قطار على وجه الأرض بنظام النقل المغناطيسي

مجلس الأمن يدين بشدة هجوم ليلة الاثنين في بغداد

فرنسا تشهد الموجة الرابعة لفيروس كورونا والمتحورة دلتا هي السائدة

الصناعة والتجارة ترفض طلب المطاعم والحلويات برفع أسعارها

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الملك يلتقي أبرز لجان مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

الأربعاء، 21-07-2021 10:13 م

الصناعة والتجارة ترفض طلب المطاعم والحلويات برفع أسعارها

9POCfBGm0mwF4PZaqmGKtnICy2kxf0OuEDXnPKit


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها تلقت طلبا من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لإعادة النظر باسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية ورفعها على ضوء تغير كلف مدخلات المطاعم.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة عدم الموافقة على رفع الأسعار، وفي ضوء ذلك عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لبحث البدائل الممكنة جمعت الشركات الموردة للدجاج الطازج والنقابة بهدف التوصل الى معادلة توفيقية بينهم شريطة عدم المساس بالاسعار للمستهلك.

وبينت أنها تقوم بمتابعة هذا القطاع وغيره من القطاعات، وتتحقق من البيانات المتعلقة بالتكاليف والأرباح والأسعار، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ اللازم.

وتجدر الإشارة إلى ان المطاعم المصنفة بالمطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات، وتخضع الوجبات التي تباع فيها لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط:
https://mit.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Prices_/combinepdf.pdf

وتتلقى الوزارة الشكاوى على هاتف رقم 5661176 06 في حال البيع من قبل المطاعم الشعبية باعلى من السعر المحدد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1626892412637

الملك يلتقي أبرز لجان مجلس الشيوخ الأمريكي

7202118134854467536846

دودين لـ الوكيل: لاحظنا التزاماً كبيرا بشروط الوقاية من كورونا في الشارع الأردني خلال العيد

60f84d8844d41

رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ: رؤية الملك للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية

720212081336112096359

الملك يتبادل التهاني مع رئيسي فلسطين وتونس بعيد الأضحى

WhatsApp-Image-2021-07-21-at-7.04.43-PM-2

الملك: الأردن يتحدث بصوت فلسطين والجميع يستمع إليه

2021-07-19_21-13-20_072954-730x438

الملك: وصول الأردن إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة

أخبار متعلقة
مها العلي

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

7202116223835121091470

إجراء حكومي صارم خلال عطلة العيد بعد ارتفاع النسب الإيجابية لكورونا

720211217309726322284

اتصالات مع السعودية لاستثناء الاردن من شرط العمر التشغيلي لدخول المركبات

7202114161828392370300

الصحة : نتوقع زيادة في إصابات فيروس كورونا

720211222653670845818

الحكومة : تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم