الصناعة والتجارة ترفض طلب المطاعم والحلويات برفع أسعارها

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها تلقت طلبا من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لإعادة النظر باسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية ورفعها على ضوء تغير كلف مدخلات المطاعم.وأكدت الوزارة عدم الموافقة على رفع الأسعار، وفي ضوء ذلك عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لبحث البدائل الممكنة جمعت الشركات الموردة للدجاج الطازج والنقابة بهدف التوصل الى معادلة توفيقية بينهم شريطة عدم المساس بالاسعار للمستهلك.وبينت أنها تقوم بمتابعة هذا القطاع وغيره من القطاعات، وتتحقق من البيانات المتعلقة بالتكاليف والأرباح والأسعار، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ اللازم.وتجدر الإشارة إلى ان المطاعم المصنفة بالمطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات، وتخضع الوجبات التي تباع فيها لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط:https://mit.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Prices_/combinepdf.pdfوتتلقى الوزارة الشكاوى على هاتف رقم 5661176 06 في حال البيع من قبل المطاعم الشعبية باعلى من السعر المحدد.