الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين،اليوم الاثنين، عطاءً لشراء 120 ألف طن من مادة القمح ضمن سياستها للحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح.وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو 20 كانون الثاني الحالي، داعية الراغبين بالاشتراك للحصول على نسخة من العطاء مقابل 650 ديناراً غير مستردة.وتعتمد الوزارة في عمليات الشراء على طرح عطاءات دورية لضمان مخزون يكفي لأطول مدة ممكنة.يذكر أن معدل استهلاك المملكة السنوي من مادة القمح يبلغ نحو 780 ألف طن بمعدل شهري من 60 إلى 65 ألف طن.