الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 10:53 ص

الصناعة والتجارة تعقد دورة تدريبية حول الجودة والسلامة

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (CIHEAM Bari)، دورة تدريب مدربين تحت عنوان" الجودة وإدارة سلاسل القيمة الغذائية لتعزيز قيمة المنتج في الأسواق المحلية والدولية".

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وهدفت الدورة التدريبية الى بناء قدرات المزارعين والتجار ورفع كفاءتهم واكسابهم مهارات جديدة بالإجراءات والتقنيات ومعايير الجودة للمنتجات الزراعية – الغذائية.


كما هدفت الى تخريج عدد من المدربين المتمكنين في هذا المجال ليتم لاحقاً تدريب مزارعين وتجار اخرين ونشر المعرفة وتبادل الخبرات.


وتأتي هذه الدورة استكمالاً لمشروع "دعم التنافسية والابتكار المستدام للشركات الأردنية الزراعية الصغيرة والمتوسطة JOSME" والذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والتموين في شهر ديسمبر العام الماضي 2021 ولتعزيز التعاون بين الجانبين الأردني والإيطالي في عدد من المجالات وبخاصة الإقتصادية منها.


وشارك في الدورة عدة جهات من القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

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