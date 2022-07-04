الصناعة والتجارة تعقد لقاءً اقليميا حول الملكية الفكرية والصحة العامة

الوكيل الإخباري

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- عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية حماية الملكية الصناعية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لقاء إقليميا حول الملكية الفكرية والصحة العامة والتجارة الدولية في ظل جائحة كورونا – كوفيد بشكل افتراضي (عن بعد).وتم خلال اللقاء تقديم المعلومات الأساسية حول جوانب الملكية الفكرية وأبرزها براءات الاختراع وأحكامها العامة والممارسات الدولية الخاصة بها، إضافة إلى الإشارة إلى أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها المنظمات الدولية للدول في عدة مجالات ومنها الدعم الفني وإمكانية استخدام قواعد البيانات في البحث عن براءات الاختراع وغيرها من الخدمات خاصة فيما يتعلق بالدعم في حالة الجائحة الصحية ومنها جائحة كوفيد -19.كما تم التعريف ببعض أحكام ومبادئ منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية والميزات الخاصة والمرونات التي يمكن الاستفادة منها في المجال الصحي والمتوفرة في الاتفاقيات الدولية مثل (TRIPS - التربس).ويعتبر هذا اللقاء ضمن سلسلة من الورشات واللقاءات التي يتم عقدها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهدف التدريب والتوعية والتثقيف بأهمية حقوق الملكية الفكرية وما يرتبط بعلاقتها بالمجالات الصحية والتجارية وأثرها على صحة المواطنين في الدول المختلفة.وحضر اللقاء الافتراضي ممثلين عن البلدان العربية والمنظمات الإقليمية وممثلين عن القطاعين العام والخاص في الأردن.