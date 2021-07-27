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الثلاثاء، 27-07-2021 11:50 ص

الصناعة والتجارة تعلق على ارتفاع أسعار الدواجن.. وتدعو المواطنين اللجوء لرقم الشكاوى

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي طلافحة إن أسعار الدواجن في الأسواق الآن تتراوح ما بين الـ 2 دينار - 215 قرشاً كمعدل عام.

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وأضاف طلافحة لـ الوكيل الإخباري رداً على شكاوى عديدة وردت من قبل المواطنين عبر "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حول  الارتفاع الجنوني في أسعارها، أن رقابة الوزارة فعالة بأعلى درجاتها، ويتم رصد مؤشرات الأسعار في السوق، والمعدل الطبيعي العادل لها لا يزيد عن دينارين و 30 قرشا للكيلو الغرام الواحد. 

 

 

وأشار إلى ان آليات الرقابة على الأسواق تأخذ اكثر من محور مرتبط بقانون الصناعة والتجارة، حيث أن اي محل يبيع بأسعار أعلى من المعدل العام، تقوم الوزارة بعدة إجراءات معه، حيث يتم التأكد إن كان التاجر قد قام بشرائها من سوق الجملة بأسعار عالية، ويتم على إثرها دراسة وتقييم الوضع على هذا الأساس، إضافة إلى أن عدم إعلان السعر ، أو عمل عروض وتنزيلات غير حقيقية ، تعرض التاجر للعقوبة والمخالفة الفورية .

 

ودعا طلافحة المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالشكاوى، في حين لاحظوا ارتفاع في أسعار اي سلعة، علماً أن رقم الشكاوى يتيح خدمة تسجيل الشكوى، التي يتم سماعها من الجهات المختصة ومتابعتها على الفور.

 

رقم الشكاوى: 065661176

 

 




 

 


 

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