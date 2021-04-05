الصناعة والتجارة : تقليص ساعات الحظر الجزئي قيد الدراسة

الوكيل الإخباري - قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي الاثنين، إن الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بقيمة 448 مليون دينار هدفها ضخ السيولة في السوق بسقف يصل إلى حوالي 240 مليون دينار.

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وبينت علي، خلال تصريحات صحافية ، أن ضخ السيولة سيكون عبر دفع مستحقات بعض الشركات في القطاع الخاص كالمستشفيات وغيرها إضافة لرديات ضريبية.



وفيما يتعلق بمطالب تقليص ساعات الحظر الجزئي قالت علي إنه "لا شيء محدد في الوقت الحالي لكن موضوع شهر رمضان والإجراءات المتخذة حاليا ، بما فيها تقليص ساعات الحظر الجزئي قيد الدراسة ، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة سواء من خلال تحديد ساعات الحظر أو الترتيبات المختلفة الموضوعة هدفها المساعدة بعملية الاستقرار وعملية القدرة على مواجهة ومكافحة الوباء."



وتابعت: " الإجراءات جاءت على ضوء دراسات وتقييم للوضع الوبائي، وأي تغييرات بهذا الامر تعتمد على طبيعة الوضع الوبائي وتحرك هذا الوضع".