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الخميس، 28-07-2022 12:54 م

الصناعة والتجارة توضح حول رفع أسعار الألبان

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الوكيل الإخباري - تنهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين منتصف الأسبوع المقبل دراستها حول قيام بعض الشركات والمصانع المنتجة للألبان برفع أسعار منتجاتها، والتي بناء على نتائجها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، وفق الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي.

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وقال البرماوي، اليوم الخميس، إن الوزارة تدرس حاليا أسباب قيام بعض الشركات والمصانع المنتجة للألبان برفع أسعار منتجاتها، في الوقت الذي لم تقم شركات أخرى برفع أسعارها.


وبين أنه بحال وجود مغالاة بالأسعار فسيكون للوزارة إجراءات تحفظ توازنات الأسعار استنادا لقانون الصناعة والتجارة.


وحول وجود تنسيق بين الوزارة وشركات الألبان عند رفع الأسعار قال البرماوي: "الشركات بقرارات منها قامت برفع أسعارها والألبان غير محددة السعر وتخضع للمنافسة في السوق وتفاوت الأسعار دليل على التنافس في السوق (..) ندرك وجود ارتفاع على كلف الإنتاج ولكن ما مدى انعكاس ذلك على أسعار الالبان هذا ما ستخلص اليه الأسعار وبناء على النتائج سنتخذ الإجراءات المناسبة".


وأشار لوجود 14 مصنعا للألبان في الأردن، إضافة لمئات المعامل في مختلف المحافظات.

 

المملكة

 




 

 


 

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