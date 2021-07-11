الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 10:31 ص

الصناعة والتجارة توفر فرص عمل لحديثي التخرج

الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن توفر فرص تشغيل مؤقتة للجامعيين الأردنيين حديثي التخرج.

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وتتلخص فرص التشغيل بمهام مراقبة الأسواق والتموين والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، على أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات؛ الاقتصاد، العلوم المالية والإدارية، حقوق، تسويق، هندسة، إدارة أعمال.


و سيمنح المتقدم راتبا بقيمة 300 دينار شاملا الضمان الاجتماعي، حيث توزعت فرص التشغيل على النحو التالي؛ 15 في العاصمة عمّان، و شاغران لكل من جرش وعجلون، و 4 شواغر لكل من المحافظات المتبقية.


وسيستمر عقد التشغيل حتى نهاية العام الجاري، وتعتبر الوزارة غير ملتزمة بتثبيت المستخدمين خلال مدة المشروع أو بعد الانتهاء من تنفيذه وسيقدم الشخص إقرارا خطيا يفيد بأن خدماته تعتبر منتهية تلقائيا بتاريخ 31/12/2021.

 



 




 

 


 

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