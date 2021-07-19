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الإثنين، 19-07-2021 10:51 ص

الصناعة والتجارة : حركة تسوق نشطة في معان

كعان


الوكيل الإخباري – تشهد أسواق مدينة معان حركة شرائية نشطة، ضمن قطاعات الألبسة وحلويات العيد والخضار والأضاحي، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقال رئيس قسم رقابة الأسواق في مديرية صناعة وتجارة محافظة معان بلال صلاح اليوم الإثنين، إن أسواق المدينة تشهد حركة شرائية نشطة، وإقبالا ملحوظا على شراء مستلزمات العيد، ولاسيما بعد صرف رواتب الموظفين.


وأضاف أن جميع المواد التموينية والخضار والفواكه ستكون متوفرة خلال أيام العيد وبكميات كافية، لافتا إلى أن المديرية تتابع برنامج المناوبة المعدة للمخابز وذلك لتوفير مادة الخبز خلال أيام العيد.


وأشار إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يشهد إقبالا ملحوظا بسبب العروض التجارية المطروحة، والتي توفر أسعارا معتدلة في متناول يد الجميع، وكذلك محال بيع الحلويات والتمور ومستلزمات العيد تقدم عروضا مقبولة للمستهلك.


وحول أسعار الأضاحي والخضار والفواكه، قال صلاح إن سعر الأضحية البلدية في معان يتراوح ما بين 230 – 330 دينارا بحسب الوزن، وأن المديرية تعمل على مراقبة معدلات الأسعار وتشدد على إعلان السعر، مضيفا أن أسعار الخضار لا زالت ضمن المعدل الطبيعي باستثناء ارتفاع طفيف في بعض أصناف الفواكه.


وبين أن قسم الرقابة بدأ بتكثيف حملاته الرقابية على الأسواق في مختلف مناطق المحافظة، للتأكد من إعلان أسعار السلع والمواد التموينية والألبسة والأضاحي، ومتابعة مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة، حيث يتم تقديم تقرير يومي للوزارة حول معدلات الأسعار.


وأوضح صلاح أنه سيتم التواصل مع بلدية معان لاستيفاء البيانات اللازمة المتعلقة بتجار الأضاحي للتمكن من مراقبة عمليات البيع والشراء ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة، اضافة الى متابعة التزام المولات التجارية ومحال الخضار والمخابز بفتح أبوابها أثناء فترة العيد، وذلك لضمان توفير المواد الغذائية للمستهلك.


 




 

 


 

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