الصناعة والتجارة: ضبط ارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية ومكثفة لضبط ارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

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وقال البرماوي،الإثنين ،خلال تصريحات صحفية،إن الوزارة وضعت حدود سعرية لعدد من المواد الأساسية منها الدجاج والسكر والزيت النباتي.



وأشار إلى ارتفاع معدلات الطلب على المواد الأساسية في الوقت الحالي، مشدداً على التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية والصحية ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة.



ودعا البرماوي المواطنين إلى عدم التهافت على المنشآت و الأسواق حفاظاً على سلامتهم.

