الصناعة والتجارة: طرح مناقصة شراء 120 ألف طن قمح لا علاقة لها بالازمة الاوكرانية

الوكيل الاخباري – أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن طرح المناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح الذي صدر مؤخراً لا علاقة له بالأزمة الأوكرانية الروسية.

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وبيّن الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة تطرح المناقصات لشراء القمح والشعير بشكل مستمر، موضحاً أن المخزون الإستراتيجي للمملكة آمن.



وأشار البرماوي إلى أن الأردن يستهلك شهرياً 80 ألف طن من القمح، موضحاً أن طرح المناقصات باستمرار يأتي لتعزيز المخزون الوطني من مادة القمح ليبقى في الحدود الآمنة.



وكان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أنور العجارمة اكد في تصريحات صحفية أن مخزون الأردن من القمح حالياً يكفي لمدة 15 شهراً.



وأوضح العجارمة أن مخزون القمح، يكفي لموسمين زراعيين، مشيرا أن الأردن في مأمن في حال اندلاع حرب أو حصول أمر طارئ كما حصل في كورونا.



يذكر أن الأردن يستورد من أوكرانيا 8 % فقط من واردات القمح.

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