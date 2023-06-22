الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن الوزارة تتابع إعلانات بيع الأضاحي وترصدها بشكل يومي وتقييم الأسعار المعلن عنها من قبل التجار.

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وبين البرماوي، أنه عند رصد أي عروض وهمية أو ضبط مواقع تبيع أضاحي بشكل غير صحيح أو تعمد نشر إعلانات مضللة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وأضاف أن قانون الصناعة التجارة يمنع نشر الإعلانات المضللة التي توهم المستهلك، وتعاقب المخالفين وفقا لإحكام القانون.

وشكا مواطنون من إعلانات بيع أضاحي وهمية هدفها التضليل وجذب الانتباه ، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك الذي سيكون أول أيامه الأربعاء المقبل.