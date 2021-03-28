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الأحد، 28-03-2021 09:04 ص

وصلت كميات كبيرة من البضائع قبل الحادثة

الصناعة والتجارة: لا تأثير لحادثة قناة السويس على المخزون الغذائي

الصناعة
وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الاحد، توفر مخزون كاف من المواد الغذائية الأساسية لما بعد شهر رمضان، موضحة أن "عمليات الاستيراد وخاصة لسلع  رمضان بدأت منذ بداية شهر آذار/ مارس ووصلت كميات كبيرة من البضائع قبل حادثة جنوح باخرة في قناة السويس". 

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وقالت الوزارة في بيان صحفي الأحد، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه،  إنه وبحسب نشرة البواخر الصادرة عن شركة إدارة موانئ العقبة ووفقا للمعلومات الأولية فإن البواخر العالقة في قناة السويس بسبب حادثة جنوح الباخرة والمتجهة إلى الأردن معظمها تحمل مركبات ومواد كيماوية ومن ضمنها بواخر تحمل أغناما وعجولا حية وذرة وفول صويا وهي من ضمن المستوردات الدورية للقطاع الخاص وليس لها تأثير على توفر المواد في السوق. 


وأضافت، أن عمليات استيراد المواد الغذائية إلى المملكة مستمرة من قبل المستوردين حيث يتم استيراد المواد الغذائية من مصادر متعددة منها ما يرد عبر الحدود البرية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مثل مواد السكر والأرز، ومنها ما يرد من مناشئ  جنوب شرق آسيا وأستراليا وترد عبر البحر الأحمر دون المرور بقناة السويس. 


وبينت الوزارة أنه وبخصوص اللحوم الحمراء، فإنه يتم استيراد لحوم مذبوحة بواسطة الطائرات، كما يتم توفير مخزون كاف من اللحوم المجمدة، علما بأن عمليات الاستيراد تتم بشكل دوري ومستمر لتعزيز المخزون المتوفر. 


وأشارت أنها تتابع مع التجار وغرفة تجارة الأردن والجهات الحكومية المعنية التطورات الخاصة بحادثة جنوح الباخرة وما يتعلق بالبواخر المتجهة للأردن، مشيرة إلى أنه "تم التنسيق مع  جهات مختصة لتسريع إجراءات التخليص على السلع التموينية الموردة للمملكة من مناشئ مختلفة". 


وفي سياق متصل، بينت الوزارة أنها مستمرة في الرقابة على الأسواق وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار  توفر المواد في الأسواق وبالكميات الكافية والتصدي لحالات المغالاة في الأسعار.

 

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