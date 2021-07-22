الخميس 22-07-2021
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الخميس، 22-07-2021 01:39 م

الصناعة والتجارة : لا رفع على أسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية

جاج


الوكيل الإخباري - تلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين طلبا من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لإعادة النظر بأسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية ورفعها على ضوء تغير كلف مدخلات المطاعم. وعلى ضوء عدم موافقة الوزارة على رفع الأسعار، قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لبحث البدائل الممكنة جمعت الشركات الموردة للدجاج الطازج والنقابة بهدف التوصل الى معادلة توفيقية بينهم شريطة عدم المساس بالاسعار للمستهلك.

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وتقوم الوزارة بمتابعة هذا القطاع وغيره من القطاعات، وتتحقق من البيانات المتعلقة بالتكاليف والأرباح والأسعار، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ اللازم. وتجدر الإشارة إلى أن المطاعم المصنفة بالمطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات، وتخضع الوجبات التي تباع فيها لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 

 




 

 


 

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