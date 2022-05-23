الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

الوكيل الإخباري – ياسر شطناوي -

نفت وزارة الصناعة والتجارة ما يشاع عن صدور قرار برفع أسعار الدجاج الطازج 10% .

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة أنهت العمل بالسقوف السعرية التي تم وضعها في شهر رمضان المبارك.



وأكد البرماوي على أن وقف العمل بالسقوف السعرية جاء بعد استقرار الأسعار في السوق، منوهاً إلى أن الوزارة تتابع يومياً الأسعار.



وأشار البرماوي إلى أن معدل الأسعار في السوق يخضع للعرض والطلب، مشدداً على أنه في حال وجود مبالغة أو ارتفاع غير مبرر سوف تتدخل الوزارة مباشرة لضبط الأسعار.



ونوه إلى أن الوزارة سبق أن أجرت دراسة أظهرت ارتفاعاً على مدخلات انتاج الدجاج بخاصة المواد العلفية في الآونة الاخيرة .



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