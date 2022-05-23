الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تسعيرة ثانية اليوم الاثنين ترفع أسعار الذهب محلياً 30 قرشاً

ألمانيا ترصد 4 إصابات بمرض جدري القرود

الخرابشة: نعمل لتكوين شراكات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

السفارة القطرية تعلق على مقتل أحد حراسها في باريس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مستشفى الجامعة الأردنية يعطل أعماله الخميس بمناسبة عيد الاستقلال

البلبيسي: لقاح جدري الماء لا يحمي من جدري القرود

الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تصدر بيان حول مرض جدري القرود

الحاج توفيق: لا مؤشرات إيجابية على إمكانية انخفاض الأسعار

الإثنين، 23-05-2022 01:04 م

الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

640


الوكيل الإخباري – ياسر شطناوي - 
نفت وزارة الصناعة والتجارة ما يشاع عن صدور قرار برفع أسعار الدجاج الطازج 10% .

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة أنهت العمل بالسقوف السعرية التي تم وضعها في شهر رمضان المبارك. 


وأكد البرماوي على أن وقف العمل بالسقوف السعرية جاء بعد استقرار الأسعار في السوق، منوهاً إلى أن الوزارة تتابع يومياً الأسعار. 


وأشار البرماوي إلى أن معدل الأسعار في السوق يخضع للعرض والطلب، مشدداً على أنه في حال وجود مبالغة أو ارتفاع غير مبرر سوف تتدخل الوزارة مباشرة لضبط الأسعار. 


ونوه إلى أن الوزارة سبق أن أجرت دراسة أظهرت ارتفاعاً على مدخلات انتاج الدجاج بخاصة المواد العلفية في الآونة الاخيرة .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
foto

الخرابشة: نعمل لتكوين شراكات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

0L5A4591

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب للاطلاع على الأدلة الارشادية

60461c07e8f85

مستشفى الجامعة الأردنية يعطل أعماله الخميس بمناسبة عيد الاستقلال

سسسس

كهرباء إربد توضح حول سرقة محول يغذي أحدى المستشفيات

وووو

البلبيسي: لقاح جدري الماء لا يحمي من جدري القرود

1624191976687

المبادرات التطوعية تنظم ورشة التدخلات التنموية

أخبار متعلقة
BX7vjSt8KMtcBHyisvcSPK

اتحاد الدواجن يوصي برفع أسعار الدجاج 10% والبت بالقرار خلال أيام

الشاورما

المطاعم تطالب بتعديل القوائم السعرية للوجبات

0L5A0990

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

6267cb9bc039c

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

43c6e664-06123657551651323088700726250132

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

انسحاب-الكافيين-في-رمضان-

الغذاء والدواء لمرضى الضغط: تجنبوا الكافيين