الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن الأردن لن يتأثر بشكل مباشر من قرار الهند القاضي بوقف صادراتها من القمح عن العالم.



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، لـ " الوكيل الإخباري" إن الأردن لم يستورد القمح والشعير من الهند منذ سنوات ماضية، موضحاً أن أغلب مستوردات المملكة تأتي من رومانيا.



وبيّن البرماوي، أن التأثير على المملكة قد يكون عالمياً بسبب اختلال الميزان التجاري العالمي ، والأزمة الغذائية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

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وأشار إلى أن الأردن لديهم عدة بدائل لإستيراد القمح والشعير، مشدداً على أن أبواب الاستيراد لا تعتمد على جهة واحدة فقط.



وقررت الهند - ثاني أكبر منتج للقمح في العالم - حظر صادرات القمح عن كل العالم، معللة قراتها بسبب موجات حر قائظ أدت لتقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.



ووفقا لأرقام رسمية، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغت كميات القمح التي وصلت المملكة خلال العام الحالي 301 ألف طن، وكميات الشعير 378 ألف طن.