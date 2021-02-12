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الجمعة، 12-02-2021 12:04 م

الصناعة والتجارة: 1591 زيارة تفتيشية لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - نفذت الجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وفق ما جاء بأوامر الدفاع يوم أمس الخميس 1591 زيارة تفتيشية.

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وبحسب تصريح صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد تم مخالفة 64 منشأة و 57 مواطناً خلال الحملة التفتيشية ليوم أمس الخميس من قبل الجهات الرقابية المكلفة.


وأكدت أن الجهات الرقابية تواصل حملاتها يوميا وبشكل مكثف بما في ذلك يوم الجمعة بعد رفع الحظر.


--(بترا)

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