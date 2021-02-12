الصناعة والتجارة: 1591 زيارة تفتيشية لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - نفذت الجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وفق ما جاء بأوامر الدفاع يوم أمس الخميس 1591 زيارة تفتيشية.

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وبحسب تصريح صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد تم مخالفة 64 منشأة و 57 مواطناً خلال الحملة التفتيشية ليوم أمس الخميس من قبل الجهات الرقابية المكلفة.



وأكدت أن الجهات الرقابية تواصل حملاتها يوميا وبشكل مكثف بما في ذلك يوم الجمعة بعد رفع الحظر.



--(بترا)

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