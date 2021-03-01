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الإثنين، 01-03-2021 11:57 ص

الصناعة والتجارة: 232 مخالفة لمنشآت و525 لأفراد خلال أسبوع

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الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية، خلال أسبوع 232 مخالفة لمنشآت و525 لأفراد، وذلك لعدم تقيدهم بأوامر الدفاع ومتطلبات السلامة العامة.

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وبحسب، بيان صحفي، لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين، شملت الجولات الرقابية نحو 16500 منشأة، حيث تم مخالفة 77 محل سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية، و38 مطعما سياحيا وشعبيا، و37 محلا لبيع أدوات كهربائية ومحل صرافة، و33 مقهى "كوفي شوب" و41 مخالفة توزعت على مصانع ومشاغل ودور حضانة ومحال لبيع الدواجن، وغيرها.


وأشارت الوزارة الى أن الجهات الرقابية تواصل عمليات الرقابة المكثفة في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية.


واظهرت بيانات الوزارة أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها منذ صدور امر الدفاع 20 وحتى 27 من الشهر الماضي بلغ حوالي 267 ألف منشأة في مختلف القطاعات وتم مخالفة 41 الفا منها فيما تم تحرير مخالفات بحق حوالي 6600 مواطن لمخالفة أوامر الدفاع.


-- (بترا)

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