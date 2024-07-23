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الصندوق الأردني للريادة يرفع استثماره في "أويسيس 500"

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الثلاثاء، 23-07-2024 02:26 م

الصندوق الأردني للريادة يرفع استثماره في "أويسيس 500"

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الوكيل الاخباري- أعلن الصندوق الأردني للريادة، عن زيادة استثماره في صندوق "أويسيس 500" من 3 إلى 5 ملايين دولار، لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأردن في المراحل المبكرة.

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وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة المهندس محمد المحتسب، اليوم الاثنين، إن "أويسيس 500" يلعب دورا مهما في البيئة الريادية في المملكة والمنطقة، مشيرا إلى أن عملية زيادة الاستثمار به، ستعزز من القدرة على دعم الشركات الناشئة في محفظتهم الاستثمارية، وفي روح ريادة الأعمال الأردنية وتحقيق النمو الاقتصادي.


من جهتها، بينت الرئيس التنفيذي لـ"أويسيس 500" لمى فواز، أن "أويسيس 500" تدعم 36 شركة ناشئة في المملكة، 36 بالمئة منها تقودها رائدات أعمال، الأمر الذي عمل على إيجاد 300 وظيفة مباشرة والف وظيفة غير مباشرة.


وقالت "مقابل كل دولار استثمرناه، نجحنا في جذب 5 دولارات لشركاتنا الناشئة في محفظتنا الاستثمارية، وبفضل الاستثمار الإضافي من قبل الصندوق الأردني للريادة، سنتمكن من مضاعفة استثماراتنا في بعض الشركات المتفوقة ضمن محفظتنا الاستثمارية".


 




 

 


 

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