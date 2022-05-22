الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينهي إجراءات مهرجان الجميد والسمن

الوكيل الإخباري - أنهى الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنظيم مهرجان "الجميد والسمن " الذي يعقد سنويا، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في مناطق البادية الأردنية.

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وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز اليوم الأحد، إن المهرجان المزمع افتتاحه يوم الجمعة المقبل ولمدة يومين في منطقة حدائق الحسين في عمان، يعتبر نافذة تسويقية لمنتجات الالبان والاجبان القائم عليها الجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية.



وأضاف ان الصندوق يسعى ضمن أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها إلى إيجاد بيئة تنموية فاعلة محفزة للإنتاج وقادرة على التسويق باستخدام أساليب وأدوات عصرية في شتى مناطق البادية.



وأشار إلى أن هذا هو المهرجان السادس للجميد والسمن، الذي ينظمه الصندوق، حيث يعتبر مناسبة وطنية تسهم في تسويق منتجات المرأة الأردنية من الجميد والسمن ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بـ الأكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان، وأصبح يحظى بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع الأردني وضيوف الاردن من العرب والأجانب.



وأوضح أن الصندوق تولى تأهيل وتدريب كوادر هذه الجمعيات لغايات تمكينهم من امتلاك المهارات والقدرات التسويقية وسبل الاتصال اللازمة من خلال نوافذ تسويقية تمكن الجمعيات من الترويج لمنتجاتهم بشكل أفضل، إضافة إلى دعم هذه الجمعيات بمنح من خلال برنامج المنح الصغيرة.



واكد الفايز، ان المنح تمكن المستفيدين من تطوير وتحسين جودة المنتجات وذلك عبر شرائهم أدوات ومعدات ذات جدوى عالية في عمليتي الإنتاج والتسويق والانتقال من الأساليب التقليدية إلى أساليب وطرق أخرى أكثر حداثة وتطوير.

وقال إن الصندوق استعان بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج إرادة وجهات متخصصة أخرى بالتدريب والتأهيل بهدف تمكين المستفيدين ورفع سويتهم التسويقية وقدراتهم الإنتاجية وذلك من خلال نخبة من الخبراء والمختصين الذين يقومون بتدريبهم وتأهيلهم في هذه المجالات.



ونوه الفايز الى أن الصندوق بالتعاون مع جهات مختصة، عمل على تدريب الجمعيات على إعادة تأهيل المحميات الرعوية لتوفير مناطق رعوية طبيعية ذات شجيرات ونباتات رعوية ونباتات عطرية طبيعية، مبينا أن ذلك ينعكس بقيمة مضافة إيجابية ونوعية على جودة ونوعية هذه المنتجات .

وأضاف، أن هدف الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على يومي المهرجان فقط، وإنما يتعداه إلى ربط الجمعيات مع المراكز التجارية والمولات والمطاعم والفنادق التي تستهلك هذه المنتجات وتعرضها للمستهلك بشكل مباشر بحيث تعتبر هذه المراكز نوافذ تسويقية للجمعيات على مدار العام.

وأوضح مدير الصندوق، أن عملية ربط الجمعيات مع المراكز التجارية يسهم كذلك في زيادة كميات الإنتاج لتزايد الطلب عليها وبالتالي توفير فرص عمل اكثر وتحقيق دخل أفضل، ما يؤدي إلى استمرارية عمل الجمعيات وتوسيع نطاق عملها.

ولفت إلى أن هنالك الكثير من الجمعيات التي كانت تعمل بالطرق التقليدية وانتقلت بفضل الجهود التي يبذلها الصندوق إلى نطاقات عمل أكثر تطورا، حيث أصبحت تمتلك مصانع ومعامل البان تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، موضحا أن هذا يمثل هدف الصندوق ورؤيته لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق البادية.

يذكر أن الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية تأسس بإرادة ملكية سامية، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في البادية الأردنية لتحسين مستوى معيشة أبنائها واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وتعزيز الدور التنموي للمرأة والشباب،إضافة إلى المساهمة في دعم الجمعيات لتسويق منتجاتهم من الجميد والسمن.

