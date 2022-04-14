الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يوزع طرودا في منطقة باير

الوكيل الإخباري - وزع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، مساء أمس الأربعاء، طرودا خيرية ومساعدات على الأسر القاطنة في أعماق الصحراء في منطقة باير التابعة لمحافظة معان، والبعيدة عن المراكز التجارية والمولات والمحال العامة.

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ويأتي توزيع الطرود بدعم من شركة زين ومكتب الإغاثة الاسلامي، وذلك ضمن الحملة الثانية "بسمة رمضان "، لتوزيع المساعدات للبدو الرحل والتي أطلقها الصندوق الهاشمي لتنمية البادية. وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، ان هذه هي الحملة الثانية التي ينفذها الصندوق والتي أعقبت الحملة الأولى في البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية خلال الأحوال الجوية الماضية، بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بهدف الوصول للعائلات القاطنة في مناطق بعيدة عن مراكز التسوق والتموين وتفتقر لشبكة مواصلات وخاصة في هذا الشهر المبارك وتقديم المساعدات لهم ضمن خطة معدة مسبقا لهذه الغاية . واضاف الفايز ان الصندوق يسعى من خلال الزيارات التي يقوم بها لتفقد أبناء البادية وخصوصاً البدو الرحل، إلى تحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها ومنها دعم ومساعدة البدو وقاطني الأرياف بشتى الوسائل والسبل الممكنة، وتنفيذ جولات ميدانية مستمرة على هذه المناطق لتفقد أحوالهم والاطمئنان عليهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم .



واستمع الفايز إلى مطالب واحتياجات عدد من الأسر والتي تمحورت حول ضرورة إنشاء مركز للأعلاف ضمن حدود المنطقة، بحيث يسهل الوصول اليه عند الحاجة، وانشاء بئر ارتوازي يمكن هذه الأسر من الاستفادة منه في أغراض الشرب والرعي والزراعة، حيث وعد الفايز بنقل هذه المطالب للجهات المعنية لدراستها وتلبية المتاح منها وفقا للإمكانيات المتوفرة. من جانبهم أشاد أبناء المنطقة بدور الصندوق ومبادراته المستمرة في تلمس احتياجاتهم والتواصل معهم في مناطق إقامتهم، معبرين عن شكرهم للجهات التي شاركت في تقديم هذه المساعدات.

