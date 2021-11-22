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الإثنين، 22-11-2021 05:01 م

الصوراني : المدارس الخاصة ملتزمة بأي قرارات تصدرها الوزارة

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن المدارس الخاصة تؤيد استمرار التعليم الوجاهي، حيث أن التعليم عن بُعد انعكس على مستوى الطلبة وبخاصة في الصفوف الأولى.

ولفت في تصريحات صحفية إلى وجود حالات اصابات في بعض المدارس الخاصة، ولكنها غير مزعجة، مؤكدا تطبيق البروتوكول الصحي في حال وصلت نسبة الاصابات إلى 10% في الغرفة الصفّية الواحدة.

وشدد على قناعة المدارس الخاصة بالاستراتيجية التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم، وهي ملتزمة بأي قرارات تصدرها الوزارة.

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