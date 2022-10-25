الصوراني : النقابة خاطبت وزير التربية حول تعديل دوام المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس بإعادة النظر بقرار تعديل مواعيد دوام المدارس الخاصة، وإعادته إلى وضعه السابق، وذلك نظرا لوجود عوامل ستؤثر على العملية التعليمية ودوام المدارس الخاصة.



وتابع الصوراني في تصريحات صحفية أن المدارس الخاصة ستجد صعوبة في تطبيق القرار، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص، بانتظار ردّه على خطاب النقابة.



ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتعديل الدوام دون التشاور مع المدارس الخاصة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تشاركية بين الوزارة والنقابة عند اتخاذ قرار يمسّهم ويمسّ طلبتهم.

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