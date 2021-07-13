الصوراني : طلب مبالغ إضافية عن الفاقد التعليمي مخالفة

الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، الثلاثاء، إن "الفاقد التعليمي من حق الطلبة على مدرسته واتفقنا مع وزارة التربية على تعويض الطلبة عن ما فاتهم دون مقابل".

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وأوضح في تصريح صحفي، أن "المدارس الخاصة التي تطلب مبالغ إضافية لتعويض الطالب عن الفاقد التعليمي تعتبر مخالفة والظرف الحالي لا يسمح بزيادة مبالغ على الأهالي".



وبحسب وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد المدارس الخاصة في الأردن نحو 1536 مدرسة، إضافة إلى أكثر من 1800 روضة أطفال و220 مركزا ثقافيا يعمل في جميعها أكثر من 50 ألفا بين معلم وإداري.



وينضوي تحت مظلة نقابة أصحاب المدارس الخاصة نحو 350 مدرسة فقط.